Lokalt folkemøde er Alices chance for at se politikerne i øjnene

Det er første gang siden, Covid-19 brød ud, at kommunen igen inviterer til det store arrangement, og det har haft stor betydning for projektlederen, at så mange har budt ind med idéer.

- Det er noget, vi er fælles om og hjælper hinanden med. Jeg er virkelig taknemmelig for og stolt over, at folk har lyst at byde ind, da det betyder rigtig meget for Vejles Folkemøde, siger hun.