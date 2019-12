Louise deler ud af butikkernes overskudsmad

Louise Munkholm har travlt med at dele mad ud til private familier her i juledagene.

For tredje jul i træk er hun aktiv i foreningen Stop Spild Lokalt, der henter overskudsmad i butikker, som ikke har fået det solgt op til jule. Det deler Louise Munkholm og de andre frivillige i foreningen ud til omkring 400 trængende familier i Vejle.

Det giver mening

I år henter de mad 17 steder i Vejle og Billund kommuner. Det er dobbelt så mange steder som sidste år. Selv om mængden af overskudsmad falder i butikkerne i Salling Group, som blandt andet er Føtex og Bilka, så er der stadig meget at hente, når forretningerne lukker i helligdagene.

Louise Munkhom er Vejle-formand for foreningen Stop Madspild Lokalt.

- Det her giver så god mening for mig. Jeg kan slet ikke forestille mig en jul uden at dele overskudsmad ud, siger hun.