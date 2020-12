Lumskebugten åbnede klokken 6: Nu er sidste omgang serveret for i år

Nytårsfest til januar

Han har haft stedet i 15 år, hvor dagene har været fyldt med arbejde. Derfor bringer nedlukningen noget nyt med sig.

- Det er første gang i mit liv, at jeg har tre ugers ferie, siger han.

Ugerne skal primært bruges på at slappe af, og så skal en mangeårig tradition nytænkes. Der har nemlig altid været to uger med nytårsfest på værtshuset, og da den i år må aflyses, overvejer værtshusejeren at finde en anden måde at fejre, at året er slut, og et nyt er begyndt.



- Hvis vi får lov til at åbne den 4. januar, så skal vi have nytårspynt op, selvom nytåret er overstået, siger Johnny Beck.