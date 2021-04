Lykkejæger: - Vi skal omfavne sorgen, lære af den og ikke gemme den væk

Lyt til sorgen

- Sorgen vil fortælle os noget. Er vi kede af et dårligt forhold, et arbejde eller fordi vi har mistet nogen.

Hvis vi lytter til sorgen, kan vi bruge den til at tænke over, om vi har brug for en forandring i livet. Det kan give os energi til at gøre noget andet.



Sorg gør også noget godt for os. Gråd kan reducere stress, og vi bliver mere omsorgsfulde over for andre. Vi bliver mere venlige, mere taknemmelige og gavmilde, har Helen Russel fundet ud af.



- Vi får også en større trang til at hjælpe andre. Sorgen kan altså både hjælpe os selv og andre, lyder det fra Helen Russel.

Derfor har hun skrevet bogen 'How to be sad', så vi kan blive bedre til at være kede af det og få det bedre.

- Be sad well, som engelske Helen Russel udtrykker det.

Sorg skal ikke forveksles med depression, der er en klinisk tilstand af kronisk nedtrykthed, og som kræver en diagnose og måske professionel behandling.