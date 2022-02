Lysende 16-årig talent fra lokal fodboldklub solgt til den tyske storklub Bayern München

Det 16-årige fodboldtalent Jonathan Asp fra Ankjær ved Vejle er blevet solgt til den tyske storklub Bayern München, skriver FC Midtjyllands Fodboldakademi i en pressemeddelelse.

Jonas Asp Jensen kom til FC Midtjylland sidste år, men han bor i Ankjær, og spillede de første mange år fodbold i den nærliggende klub, Gauerslund IF.

Det er da også en stolt klub, som ønsker det unge stortalent tillykke med den fornemme kontrakt.



'16-årige Jonathan har trådt sine første fodboldstøvler i Gauerslund IF, og det er med en enorm glæde og stolthed, at klubben nu kan lykønske Jonathan med aftalen med den tyske storklub. Vi hepper på dig hele vejen', skriver klubben på deres hjemmeside.



Blev til et år i midtjysk klub

Hos FC Midtjylland havde man gerne set, at Jonathan Asp havde nået at spille i klubben lidt længere end det år, det blev til, men Flemming Broe, der er akademichef i FC Midtjylland, ser salget som et klap på skulderen til akademiet selv.

- Det er et klap på skulderen både til Jonathan og til vores akademi, at en Champions League-klub som Bayern München banker på med stor interesse for ham. Det har vi lyttet til, og vi har indgået en aftale, som glæder alle parter, siger Broe i pressemeddelelsen.

Jonathan har sideløbende spillet på U-17-landsholdet.



Jonathan Asp Jensen flytter til sin nye sydtyske klub til sommer, når han har færdiggjort 9. klasse.

I første omgang skal Jonathan Asp spille for Bayerns Münchens U17-hold.