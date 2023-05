Maden nærmer sig sidste salgsdato på ny restaurant

Han er vant til at tage imod mange ansøgninger fra kokkeelever, der efterspørger muligheden for at tænke bæredygtighed og kreativitet ind i arbejdet - hvilket han også selv sætter pris på.

- Det er en kæmpe gave at få så meget frihed til at bestemme, hvordan tingene skal være. Man har ikke nogen chefer, der sætter et dogme, hvor man skal lave et italiensk eller et fransk køkken. Så vi kan blande fra alle landene i hele verdenen, siger Jesper Bæk Løbner.

Klimavenlig indretning

Det er ikke kun serveringerne, der tager højde for klimaet. De har indrettet restauranten med logoer, der er produceret af kork, madresterne laves til biobrændstof, og i køkkenet går de rundt i gamle lagner.

- Vores kokkejakker kommer fra Upcy, som laver tøj af for eksempel gammelt sengelinned fra hoteller og gamle duge fra andre restauranter, fortæller Jesper Bæk Løbner.

- Tekstil er også et stort spild i Danmark, så på denne måde prøver vi at fuldende cirklen, siger han.