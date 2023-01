Mads var ensom i årevis og blev mobbet - i dag er han venner med sine plageånder og ikke ensom

Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Vi driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, og derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Ventilen er en landsdækkende organisation og har p.t. 23 lokale tilbud i 21 byer.

Paraplyorganisation

Ventilen Danmark er paraplyorganisation for de lokale tilbud. Det betyder især, at vi yder støtte til de lokale foreninger i form af bl.a. et fælles sekretariat, informationsarbejde, større projekter, uddannelse og fundraising og ved at skabe debat om problemstillingen ensomhed blandt unge og unges sociale mistrivsel.

Ventilen har ingen tilknytning til partipolitik, religion eller lignende.

Viden og debat

Ud over arbejdet i de lokale tilbud, hvor fokus mest er på at afhjælpe ensomhed, arbejder Ventilen også for at skabe viden og debat. Det gør vi bl.a. med Netwerk, hvor vi efteruddanner lærere på ungdomsuddannelserne, og når vi rejser rundt i landet og holder oplæg om ungdomsensomhed og fællesskaber.

Man kan læse mere om ensomhed på Ventilens hjemmeside - her kan man også se, hvordan man kan få hjælp til ensomheden.

KILDE: Ventilen