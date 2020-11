To mænd varetægtsfængslet for indbrud og tyveri

Derfor rykkede politiet afsted til Vestbanevej i Vejle, hvor de anholdt de to mænd.

Men det er ikke kun tyveri, som de to mænd er sigtet for. Ifølge politiet er mændene også sigtet for at have været inde i nabolejligheden til kvinden, som anmeldte tyveriet.

- Indbrudskriminalitet er noget, vi prioriterer højt, siger Jesper Brian Jensen.

Om der ligger mere i det end et enkeltstående indbrud, bliver nok noget, politiet kommer til at efterforske mere i, fortæller vagtchef, Jesper Brian Jensen.