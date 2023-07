Mærsk-fond bevilger stort millionbeløb til taghave

Det går under navnet Care Outside, og det centrale element i projektet er en ny taghave på toppen af Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Den skal fungere som et underdørs undervisningsrum, som giver mulighed for at integrere naturen i undervisning.

Formålet er, at de studerende skal lære om, hvordan naturen kan hjælpe mennesker på plejecentre, psykiatriske afdelinger og bosteder.

Vejle-borgmester Jens Ejner Christensen (V) glæder sig over, at kommunens seniorområde er en del af projektet, samt at A.P. Møller Fonden har valgt at støtte det.

- Vi har en stor arbejdskraftudfordring, og vi håber, at projektet vil være med til at sikre, at endnu flere elever gennemfører uddannelsen. Og så glæder vi os til, at fremtidens social- og sundhedshjælpere og assistenter i højere grad vil inddrage naturen i arbejdet med vores ældre borgere, udtaler han.