Magnus Cort melder sig klar til Danmark Rundt

Coronasmitten gjorde, at han måtte trække sig ud af Tour de France inden starten på etapen i søndags. Her var han vågnet op med coronasymptomer, og virusset blev siden bekræftet med en test.

Han fortalte dog efterfølgende, at han formentlig ville have været i stand til at gennemføre etapen, hvis han havde fået lov til at starte.