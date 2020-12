Magtesløs restauratør lukker ned igen: - Det er vanvittigt

Take away for at overleve

Sundhedsmyndighedernes skærpede restriktioner betyder, at restauranter godt må sælge take away, og det ændrer situationen markant for Søren Riis.

- I september måned søgte jeg om anden hjælpepakke, men fik afslag, fordi vi havde for meget take away. Det er vores take away der gør, at vi overlever, siger han.

Søren Riis skal holde sin restaurant lukket til og med den 3. januar.