Malene blev coronastudent med et 10-tal

Det er en spændt Malene Gjødsbøl fra 3.g på Rosborg Gymnasium, der venter på at komme til mundtlig eksamen i noget så specifikt som den tyske søgemaskine Enigma.

Jeg krydser fingre for, at jeg bare kan gå ind og "naile" den. Nu har jeg øvet det her, så mange gange, så jeg ved, at jeg kan stoffet. Malene Gjødsbøl, 3.g på Rosborg Gymnasium

Ikke blot er dagens eksamen afslutningen på tre lange skoleår. Det er også både første og eneste gang, hun kommer til at sidde ved det grønne bord i år.

- Jeg krydser fingre for, at jeg bare kan gå ind og "naile" den. Nu har jeg øvet det her, så mange gange, så jeg ved, at jeg kan stoffet, lyder det fra den kommende student kort før, hun skal møde censor.

Få eksamener

Coronasituationen har i år vendt op og ned på mange ting, også på landets gymnasier. På Rosborg Gymnasium skal årets studenter derfor kun op i tre fag - to skriftlige og en mundtlig eksamen. Resten af de karakterer, der bliver overført til studenterbeviset kommer til at være årskaraterer.

- For nogle elever er det en stor fordel, fordi man slipper for nervøsiteten ved, at skulle sidde overfor censor. Andre elever præsterer rigtig godt til eksamen og har måske glædet sig til at vise deres lærer, at de faktisk kunne mere end den årskarakter, som de har fået, siger rektor på Rosborg Gymnasium, Hanne Hautop om situationen.

Heller ikke dimissionsfesten, som skal foregå fredag den 26. juni, kommer til at blive som vanligt.

- Dimissionen skal holdes klassevis. Her på Rosborg har vi besluttet, at mødet med eleverne er det vigtigste, så der er ingen virtuelle indslag. Derfor skal jeg rundt til 19 dimissioner næste fredag og overrække beviser til alle eleverne, fortæller Hanne Hautop.

10-tal i huen

Bag en af de hvide døre på eksamensgangen er Malene Gjødsbøl endelig blevet færdig med at fortælle om tyske søgemaskiner. Nu er der blot tilbage at vente på karakteren. Og det bliver uden mor og far, der er forment adgang til eksamensområdet grundet smittefare.

- Jeg er godt tilfreds med min indsats, og jeg kan heller ikke gøre mere nu. Nu skal jeg bare have den hue på, siger Malene Gjødsbøl, der kort efter kan strække armene i vejret og juble over et flot 10-tal.

- Jeg havde håbet på en 12'er, men det blev 10, og jeg er overlykkelig. Nu skal jeg bare have hue på og spise kage, siger Malene Gjødsbøl.

- Vi skal bare feste og fejre. Det er det, der skal ske i de næste to uger, lyder det fra den glade student, før hun iler ned for at finde sin mor og far, der står klar med hue og krammere til deres pige.

Malene Gjødsbøl jubler med sine stolte forældre. Endelig er huen i hus. Foto: Jeppe Vestergaard Jensen, TV SYD