Det skriver DR.



I dokumentaren kommer det frem, at flere af de kvinder, der medvirker i TV 2-programmet 'Toppen af Poppen' er blevet udsat for grænseoverskridende adfærd af et medlem fra The Antonelli Orchestra.

Sangeren fra Vejle kommer med udmeldingen efter den danske rapper Tessa tidligere på dagen også aflyste en koncert med bandet.