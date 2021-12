Mand dør efter frontalt sammenstød mellem to varebiler ved Vejle

En 60-årig mand fra Hedensted er onsdag aften afgået ved døden efter en trafikulykke på Vejlevej ved Stouby, der ligger mellem Vejle og Juelsminde.



Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det er to varebiler, der er kørt frontalt sammen, oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Vi ved ikke præcist, hvad der er sket endnu. Det skal undersøgelser, vi foretager nu her, klarlægge. Men en person er desværre afgået ved døden efter et frontalt sammenstød, siger vagtchef Rune Nielsen til mediet.

Politiet oplyser, at det endnu ikke er muligt at sige noget om, hvorfor det gik galt, andet end at en af bilisterne af uvisse årsager pludselig skiftede vognbane.

De pårørende er underrettet.