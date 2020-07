Mand erkender voldtægt af dreng samt at dele børneporno

En 29-årig mand har torsdag i et grundlovsforhør erkendt, at han i december 2018 og yderligere to gange derefter forgreb sig på en 11-årig dreng.

Han er sigtet for voldtægt af drengen ved andet seksuelt forhold end samleje.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt ved sit hjem i Vejle onsdag aften, og torsdag formiddag blev han så ført frem foran en dommer ved Retten i Kolding.

Foruden de to tilfælde af voldtægt er manden også sigtet for blufærdighedskrænkelse, for at have været i besiddelse af børneporno. Pornoen skulle han have distribueret.

Også det har den 29-årige erkendt i retten.

Dommeren valgte, at manden skal sidde varetægtsfængslet i sagen i foreløbigt fire uger. Den afgørelse har manden valgt ikke at kære.