Frifundet i sag om at have stjålet kantinemad - nu rejser han kontroversiel påstand

Mandag er det sidste dag i transfervinduet, og Sønderjyskes Morten Bastholm løfter sløret for, hvordan et lægetjek fungerer.

Penge i millionklassen er som regel på spil, når fodboldklubber køber og sælger spillere. Derfor lægger der et ansvar på sundhedsfolkene i klubberne, når de skal gennemgå en fodboldspillers krop under det obligatoriske lægetjek. Det er dog et ansvar, som Sønderjyskes sundhedsansvarlige Morten Bastholm nyder at være i, selvom det kan være presset i nogle situationer. - Det er jo fedt, og det er jo det, man gerne vil, når man er i en klub. Man vil gerne have indflydelse og gøre en forskel, og så håber man, at man træffer nogle gode beslutninger på klubbens vegne, siger han.

Ni ud af ti gange adlyder klubben sundhedsstaben Alle spillere skal igennem et lægetjek, før de fuldfører et skifte til en ny klub. Morten Bastholm er den ansvarlige for lægetjekkene i Sønderjyske Fodbold, og tjekkene varer, ifølge ham, i gennemsnit mellem 45 og 60 minutter. Her vil spillerne gennemgå forskellige muskel- og konditionstest. Lægetjekket er klubbernes måde at sikre, at de får den vare, som i de fleste tilfælde købes i en anden klub. Vender Morten Bastholm tomlen ned til en potentiel nyerhvervelse, vil det oftest have indflydelse på forhandlingerne. Enten kan det betyde en kortere kontrakt end planlagt, eller at spilleren skal finde et andet sted at spille fodbold.

Morten Bastholm er Head of medical i Sønderjyske Fodbold. Han har tidligere repræsenteret Esbjerg fB og FC Fredericia, mens han i øjeblikket også er tilknyttet det danske kvindelandshold. Foto: Mathiias Jesper Strange Hansen

- Når vi har lavet et lægetjek, så har jeg en samtale med direktionen og cheftræneren og forklarer eventuelle udfordringer, der kan være i den givne spiller. - Hvis vores anbefaling går på ikke at tage ham ind, så vil klubben i ni ud af ti tilfælde heller ikke tage ham ind, siger Morten Bastholm, der er Head of medical i Sønderjyske Fodbold. Det er dog i sidste ende den sportslige ledelse i klubben, som afgør, om der skal skrives kontrakt med spilleren eller ej.

Nogle gange byder en god chance sig til i sidste sekund Morten Bastholm, Head of medical, Sønderjyske Fodbold

Klubben vil en sjælden gang trodse Morten Bastholms anbefaling, hvis der er tale om en spiller med et potentiale, der ikke normalt kan hentes til Haderslev. Det sker dog næsten aldrig ifølge fysioterapeuten. Det usædvanlige eksempel kan dog ske sidste dag i transfervinduet, hvor sundhedsfolkene i klubberne kan få sig en travl aften.

Spillere holder igen om smerte Det er ikke uvant, at spillere nedtoner smertefølelsen i testene under lægetjekket. Derfor stoler Morten Bastholm ikke på alt, hvad spillerne siger under undersøgelsen. - Jeg tror, det er naturligt. Det kan være et stort skifte for den givne spillere at komme hertil. Hvis det er deres chance for at tage det næste step, så kan det godt være, de prøver at skjule den smerte, de egentlig har, siger han.

Morten Bastholm vil dog som regel have et godt kendskab på forhånd til en potentiel angrebsstjernes fysiske forfatning via en længere scoutingproces og samtaler med den tidligere klub. Kort varsel kan slække på lægetjekket Hvis en spiller har en større skadeshistorik, vil klubben scanne vedkommende i eksempelvis en ultralydsscanner for at være sikker på, at han spille fodbold for dem. Sådan et apparat har Sønderjyske ikke på træningsanlægget i Haderslev, hvor lægetjekkene oftest foregår.

Behandlingsrummet i Haderslev er oftest der, hvor lægetjek foregår. Foto: Mathiias Jesper Strange Hansen

Det kan give Morten Bastholm sved på panden, hvis klubben ønsker en spiller på transfervinduets sidste dag med få timer, før vinduet lukker. - Det er udfordringen i en klub som vores. Vi har selvfølgelig nogle gode samarbejdspartnere, hvor vi kan scanne, men ofte kan en ny spiller komme ind med en halv times varsel, før vinduet lukker. Der kan det være svært at nå at gøre de ting, og så må vi "nøjes" med at sikre os så godt som muligt, siger han.