Det skriver B.T.

Sydøstjyllands Politi fortæller til mediet, at der er tale om et mistænkeligt dødsfald.

- Vi har været derude fredag i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald. Jeg kan bekræfte, at der er tale om en mand, og at vores efterforskere stadig arbejder på sagen, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Søren Lisberg til B.T.