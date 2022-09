Mand sigtet efter knivstik i halsen på ekskæreste

Manden opsøgte lørdag aften sin 20-årige ekskæreste i Jacob Gades Stræde i det centrale Vejle for at tale med hende. Han ville have hende til at genoptage deres forhold.

På et tidspunkt mens de taler, drejer hun rundt, og han kommer ved et uheld til at stikke hende med kniven, lød hans forklaring.

Først sigtet for drabsforsøg

Da manden blev anholdt, blev han i første omgang sigtet for drabsforsøg.

- Men i grundlovsforhøret var han sigtet for vold efter straffelovens paragraf 245, fordi hun ikke havde været i livsfare, fortæller Anna Holm.

Paragraf 245 handler om grov vold. Manden er i forvejen sigtet for den mildere voldsparagraf 244. Ifølge den sigtelse skal han have taget ekskæresten om halsen og skubbet hende omkuld den 17. august i forbindelse med deres brud.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i knap fire uger, blandt andet fordi der er risiko for, at han på fri fod igen vil øve vold mod den 20-årige kvinde.

Han kærede ikke afgørelsen til Vestre Landsret.