En 36-årig mand blev mandag anholdt på sin bopæl i Vejle. Han sigtes for at have leveret otte kilo kokain til forskellige modtagere.



Anholdelsen af den 36-årige mand sker som led i en længerevarende efterforskning, som National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har gennemført.

I april 2021 blev en 38-årig mand fra Aarhus idømt syv års fængsel i samme sag. En anden 38-årig mand - ligeledes fra Aarhus - sidder forsat varetægtsfængslet i sagen.