Mandagens smittetal: Smitten falder i seks kommuner

Dagens vaccinationstal

På mandagens pressemøde oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke, at det fortsat er uvist, hvornår de frivillige vacciner kan tages i brug.

- Hele ideen er at give et tilbud til de borgere, som har lyst til at tage imod tilbuddet. Det går ikke, hvis der går flere måneder. Idéen er, at det skal gå så hurtigt som muligt, siger sundhedsministeren.