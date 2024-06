Han var den første, da han søgte jobbet i 1995 - i dag er han stadig en af de eneste

For 29 år siden blev Johnny Toft den første mandlige dagplejer i Vejle Kommune. I dag hører han stadig til sjældenhederne i sit dag, hvor der frem mod 2030 kommer til at mangle 807 dagplejere i Syd- og Sønderjylland.

Som far til tre kunne det ikke gå helt galt, tænkte Johnny Toft, da han efter at være blevet arbejdsløs i 1995 besluttede at søge job som dagplejer. Han var oprindeligt uddannet kontorassistent, og selvom det var langt fra bleskift, rugbrødsmadder og middagslure, fik han alligevel lyst til at skifte karrierevej.

Det giver mig en god mulighed for at præge nogle børn og forhåbentligt give dem noget med, som de kan bruge, når de bliver store Johnny Toft, dagplejer, Vejle Kommune

Med beslutningen blev han den første mandlige dagplejer i Vejle Kommune, og nu knap 30 år senere hører han stadig til sjældenhederne. - Vi er ikke mange mænd, når man tænker på årstallet og den generelle udvikling, der er i samfundet, siger Johnny Toft og uddyber, at der i mange brancher efterhånden er fokus på at have en mere lige fordeling af mandlige og kvindelige ansatte.

Lige nu er de to mandlige dagplejere i Vejle Kommune ud af cirka 150. Sådan har fordelingen næsten set ud alle årene. Alene de seneste 15 år har der i alt været fire mænd. - Mænd kan bidrage med nogle andre ting end kvinder. Kvinder kan rigtig mange gode ting, men det kan mænd også. Vi gør bare nogle ting forskelligt ind imellem, siger Johnny Toft og forklarer: - Det, der interesserer mig mest, er nok den aktive leg, hvor der sker lidt mere. Det kreative er mine kvindelige kolleger bedre til.

Hvem kan blive dagplejer? Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til jobbet. Det er derimod din lyst til at arbejde pædagogisk og dit engagement omkring børns trivsel og udvikling. Når Vejle Kommune ansætter en dagplejer, er de først ude og godkende hjemmet, inden de kalder til en samtale. Her lægger de vægt på om hjemmets fysiske rammer kan rumme en hverdag med plads til 4-5 dagplejebørn. Til samtalen vil de blandt andet også være nysgerrige på at høre mere om dig og dine kompetencer, dit barnesyn, og hvilke overvejelser du har gjort dig om dagplejejobbet. Du kan læse mere om dagplejejobbet samt ansøgnings- og ansættelsesprocessen på Vejle Kommunes hjemmeside. Er du bosiddende i en anden kommune, kan du på deres hjemmesider finde tilsvarende informationer. Kilde: Vejle Kommune Fold ud

Flere børn, men færre dagplejere Behovet for dagplejere kommer ifølge fagforbundet FOA til at stige de næste år. Frem mod 2030 vil der i Syd- og Sønderjylland mangle 807 dagplejere. Udviklingen skyldes, at mange af de nuværende dagplejere nærmer sig pensionsalderen samtidig med, at der kommer flere børn i alderen 0-2 år i regionen.

Som dagplejer sørger Johnny Toft for, at børnene får oplevelser og aktiviteter, der stimulerer deres fantasi, kreativitet og sproglige udvikling. Som en del af hverdagen er børnene med til at lave mad, dække bord og vaske op, og Johnny Toft tager dem med på ture og udflugter i den nærmeste omegn.

På landsplan betyder det ifølge FOAs beregninger, at cirka 2.200 dagplejere svarende til 30 procent stopper i perioden frem mod 2030 og derfor vil skulle erstattes. I Syd- og Sønderjylland kommer der til at mangle 189 dagplejere grundet befolkningstilvæksten i alderen 0-2 år og 618 dagplejere, fordi mange dagplejere går på pension. Tilsammen giver det en mangel på 807 dagplejere i landsdelen.

I Vejle Kommune mærker de allerede manglen på dagplejere, og kommunens dagplejeleder Pernille Ege Nielsen tøver ikke med at opfordre såvel mænd som kvinder til at søge faget. - Det kunne være fantastisk at få en mere mangfoldig arbejdsplads, hvor både mænd og kvinder har en dagligdag med børnene. Det kunne give nogle anderledes rollemodeller for børnene, siger hun.

Ingen kønsforskel Om dagplejeren er mand eller kvinde, har ingen betydning for børnenes motoriske eller faglige udvikling, fortæller Andreas Rasch-Christensen, som er forskningschef hos Pædagogik og Dannelse på VIA University College.

Det er ikke bare et pasnings- eller opholdssted, men et sted hvor man uanset sit køn kan gøre en afgørende forskel for børnenes udvikling og videre liv Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College

Argumentet for at have både mandlige og kvindelige dagplejere handler i stedet om børnenes mulighed for at spejle sig i forskellige mennesker. - Ud fra forskningen kan man ikke sige, at børnene udvikler sig bedre motorisk, hvis der er mandlige dagplejere, som oftere spiller fodbold med dem, men set ud fra en dannelses-betragtning er det godt for børnene at have forskellige voksne at spejle sig i, siger Andreas Rasch-Christensen.

For at give flere mænd lyst til arbejdet som dagplejer, mener han, det er nødvendigt at nuancere måden, vi taler om arbejdet på. - Ofte bruger vi ord som omsorg, empati og sensitivitet, når vi taler om dagplejen. Det er vigtige dele af arbejdet, men jeg tror, det ville appellere til flere mænd, hvis vi også fremhævede aspekter såsom dannelse og faglig og motorisk udvikling, som også hører med i arbejdet, forklarer han. Den afgørende årsag Med udsigten til en landsdækkende efterspørgsel på 2.200 dagplejere i 2023, mener Andreas Rasch-Christensen, at det generelt er afgørende at sætte fokus på, hvor vigtigt og betydningsfuldt et arbejde, som dagplejemødre såvel som -fædre gør. - Det er ikke bare et pasnings- eller opholdssted, men et sted hvor man uanset sit køn kan gøre en afgørende forskel for børnenes udvikling og videre liv, understreger han.