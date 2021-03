Marias strikkeide var ikke helt skør

Tillykke blev der sagt til Maria Winther Osmundsen. Så blev hun rørt.

- Det med at jeg startede det op som frivillig, og nu er det blevet til en ansættelse, og at få den anerkendelse, det er da stort og rørende.

Den Sociale Udviklingsfond har valgt at donere 10.000 kroner til strikkecafeen på Psykiatrien ved Vejle Sygehus.

Maria Winther Osmundsen var selv indlagt og fandt ud af, at en bestemt strikketeknik kunne hjælpe hende, når angsten var værst. Værktøjet hedder dobbeltrib. Her strikker man to retmasker og så to vrangmasker og gentager det mønster igen og igen.



Strikkecaféen har været et hit hos flere patienter, der kommer tilbage til afdelingen om mandagen for at strikke med andre, selvom de ikke er indlagt længere.



Maria Winther Osmundsen kommer også tilbage på afdelingen. Nu er hun peer-to-peer medarbejder.



De 10.000 kroner vil hun bruge på bøger - strikkebøger til cafeen.