En stor del af de kunder, der lige nu har travlt med at rive generatorerne ned fra hylderne, er ifølge firmaets salgskoordinator privatpersoner, der vil holde hjemmet i gang, hvis der pludseligt bliver slukket for strømmen.

- Folk siger, at de sagtens kan spise kold mad og leve med, at fryseren er gået ud i et par timer. Det værste er dem, der har et fyr, de skal holde i gang, fordi lige netop varmen, den vil de ikke undvære, fortæller Henrik Sørensen, der er salgskoordinator i PrimusDanmark.