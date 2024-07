Massive mængder regn giver risiko for bakterier i badevand

De seneste dages massive mængder regn har skabt risiko for høj koncentration af E.coli-bakterier og enterokokker i badevandet i Vejle.

Jarik Läufer var tirsdag hoppet i vandet ved Albuen Strand i Vejle. Ikke for at bade, men for at tage prøver af badevandet for analysefirmaet Eurofins. Albuen Strand har nemlig fået et rødt flag, som betyder, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier i vandet. Vandets sigtbarhed, temperatur og pH-værdi kunne Jarik Läufer hurtigt klarlægge, mens spørgsmålet om E.coli-bakterier og enterokokker skulle forbi et laboratorie.

Jarik Läufer måler vindstyrken ved Albuen Strand i Vejle.

- Det er nogle bakterier, som er i tarmen hos varmblodede dyr som for eksempel os selv. Så de kan være tegn på, at der for eksempel er udledning af spildevand i forbindelse med regnvejr, siger Peter Møller, der er kunderådgiver og mikrobiolog hos Eurofins. Regnvejr og bakterier Sammenhængen mellem massivt regnvejr og sygdomsfremkaldende bakterier i badevandet skal findes i spildevandet. Når der udledes spildevand fra et renseanlæg, eller der sker overløb i forbindelse med kraftig nedbør, er der nemlig risiko for, at spildevandet ender i badevandet. Og med spildevandet kan der altså følge en høj koncentration af E.coli-bakterier og enterokokker.

Peter Møller, der er kunderådgiver og mikrobiolog hos Eurofins, viser, hvordan en ren prøve ser ud.

Skybrud og massive mængder regn, som i de seneste dage har præget sommervejret, kan altså have betydning for kvaliteten af badevandet ved blandt andet Albuen Strand i Vejle.

De blå-grønne markeringer viser, at der er bakterier i vandet, hvor denne prøve er taget.

- Regnvandet skyller noget af spildevandet fra byen med ud og bliver fortyndet herude i området. Men ofte er det en kortvarig forurening, da de bakterier, som vi leder efter, dør relativt hurtigt, forklarer Peter Møller fra Eurofins.

Adskiller regn- og spildevand Risikoen for dårligt badevand forsøger de hele tiden at minimere hos Vejle Kommune. - For at sikre badevandskvaliteten i Vejle Kommune foretager vi en masse tiltag i samarbejde med vores spildevandsforsyning Vejle Spildevand. Det er forskellige projekter såsom klassisk separatkloakering, hvor vi separerer regnvand og spildevand, så når der sker overløb ved for eksempel skybrud, så er det regnvand, der løber ud i fjorden, forklarer Lars Hede Hansen, som er biolog ved Vejle kommune.

Separatkloakering Separatkloakering er en metode til at adskille spildevand og regnvand i et kloaksystem. Det indebærer, at der installeres separate rør til spildevand og regnvand, som fører til forskellige renseanlæg. Formålet er at reducere belastningen på kloaksystemet og mindske risikoen for oversvømmelser. Fold ud

Badegæsterne i Vejle Kommune skal dog ikke forvente, at der er fundet en løsning, inden næste solskinsfyldte badedag. - Når det regner mere, så forventer man selvfølgelig, at der kommer flere overløb. Men det er noget, som er med i de beregninger og i de modeller, som vi bruger, når vi i fremtiden skal lave kloakeringsprojekter, siger Lars Hede Hansen og tilføjer: - Vi fortsætter selvfølgelig med blandt andet separatkloakering. Vi arbejder på projekter i både Mølholm og Bredballe lige nu, så vi kan få reduceret overløb i fjorden.

Albuen Strand er Vejles mest bynære badestrand. Den populære strand besøges af tusindvis af mennesker på varme sommerdage.