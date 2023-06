Avisen Danmark skriver, at den 57-årige lastbilchauffør er fra Give.

Avisen skriver også, at han i et grundlovsforhør indrømmede, at det var ham, der stod bag aktionen på motorvejen ved Kolding ved halvfemtiden torsdag morgen og på lavbroen på Storebæltsforbindelsen et par timer senere.



Lastbilschaufføren nægter sig skyldig i sigtelsen om at have bragt andres liv i fare.