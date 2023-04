Mere end 700 kilo affald blev hevet op af Vejle Havn

For hende betyder det meget at kunne gøre noget godt for miljøet, hvor hun også har følelsen af, at alle hjælper til på hver deres måde.

- Nogle gør det ved at sortere deres affald og spise lidt mindre kød, og nogle gør det ved at samle skrald. Alt hjælper, så en lille handling kan blive til store forskelle, siger hun.

Og begejstringen for at hjælpe naturen og miljøet deles af biolog og projektleder ved Vejle Kommune, Mads Fjeldsø Christensen.

- Jeg er benovet over, at vi kan få så mange unge mennesker i en weekend til at lave frivilligt arbejde. Det vidner jo om, at der er en generation, der er bekymret for vores miljø, fortæller han.