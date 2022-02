Mindst 300 mennesker mødte op til fakkeltog for at mindes Mia og Oliver

- Jeg har lyst til at gøre noget for, at man fremadrettet tænker lidt mere på ofrene og deres pårørende og for at vise, at man er der for at støtte, sagde hun.

Med mere end 300 fremmødte, er Helle Vesterager Jespersen ifølge Vejle Amts Folkeblad mere en glad for opbakningen.

- Jeg er utroligt glad for, at der er kommet så mange mennesker. Da jeg mistede min datter, følte jeg, det var lidt tomt, fordi der ikke var et lignende arrangement. Jeg synes, vi skal have fokus på, at vi skal gøre mere for de ofre, vi mister på en tragisk måde, sagde Helle Vesterager Jespersen ifølge avisen i sin velkomsttale.