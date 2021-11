Minister giver fuld opbakning til placering af udskældt gruppe

Skulle have inddraget lokalbefolkningen tidligere

Det lokale folketingsmedlem Christoffer Aagaard Melson (V) havde kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i samråd for at få en redegørelse for hele forløbet omkring placeringen af den særlige gruppe af asylansøgere.

Melson ville høre ministerens svar på, om borgerne efter hans mening har været tilstrækkeligt involveret i processen omkring de nye beboere, der først var betegnet som asylansøgere med særlige behov. Målgruppen for centeret har senere i forløbet vist sig også at kunne være folk med kriminel fortid eller misbrugsproblemer.

- Det er udlændingestyrelsens konklusion oven på dette forløb, at den normale fremgangsmåde ikke var tilstrækkelig i denne sag. Udlændingestyrelsen har selv tilkendegivet, at den ville ønske, at den havde inddraget lokalbefolkningen tidligere og tættere i dette forløb, svarede ministeren, der erkendte, at myndighederne selvfølgelig har et ansvar for kommunikationen med omverdenen.

- Hvis folk føler sig ført bag lyset, er det per definition et problem. Uanset at der på intet tidspunkt fra myndighedernes eller Røde Kors’ side har været en intention om at føre nogen bag lyset, sagde han på samrådet.