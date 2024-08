Ministrene sejlede på den gispende fjord - eksperter aner håb forude

- Vejle Fjord er jo på den ene side symbol på alt det, der er galt. På den anden side foregår der faktisk rigtig gode ting her, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, (S), under dagens fjordsejlads.

Projektleder ved Sund Fjord Vejle, Klaus Balleby, viste nemlig ministrene, hvordan man arbejder med at forbedre vandkvaliteten med muslingebanker, stenrev og ålegræs. Men det vigtigste er at få stoppet de årelange udledninger af kvælstof fra landbruget, når vandmiljøet skal forbedres.

Regeringen nu afsat 39 millioner kroner til opkøb af 400 hektar landbrugsjord omkring fjorden, som skal hindre omkring 24 tons kvælstof årligt siver ud i vandet.

- Vi sætter nu i gang med de tiltag, der skal til for at redde Vejle Fjord, og det er jo altså, at vi skal have mindre landbrug, Vi skal have vådområder, og vi skal have plantet nogle træer. Vi skal også have lukket et dambrug og alle de ting, vi sætter i gang nu, så vi får sat en prop i hullet og får mindre kvælstof ud, der kvæler livet og skaber iltsvind i Vejle Fjord, forklarer miljøminister Magnus Huniche.

Og det er det helt rigtige at gøre nu, når man skal give livet tilbage til fjordene, hvis man spørger forsker og ekspert i havbiologi ved Syddansk Universitet, Paula Canal-Vergés.

- Ud fra vores undersøgelser, kan vi konkludere, at landbruget udgør cirka 80 procent af forureningen i Vejle Fjord. Derfor er det relevant, at tiltagene er med til at reducere netop dette, siger Paula Canal-Vergés.