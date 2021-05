Mistænkt for knivdrab blev mishandlet af tre mænd efter drab

Han kunne ikke huske, hvornår han var blevet anholdt. Men han huskede, at politiet sagde til ham, at han blev anholdt for sin egen skyld, da nogen kunne være efter ham, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Dødstrusler og grov mishandling

Forklaringen på den 18-åriges forfatning kom et par timer senere.

Her blev en 21-årig mand fremstillet i grundlovsforhør. Ifølge senioranklager Camilla Holst Petersen er han sigtet for frihedsberøvelse, trusler og mishandling.

Sammen med to andre skal han ifølge Vejle Amts Folkeblad have holdt den 18-årige indespærret på to adresser i Vejle og Jelling en times tid lørdag formiddag.