Mistænkt storsvindler er udleveret fra Spanien til Danmark

Spanien har udleveret en dansk statsborger til Danmark i en sag om omfattende svindel med leasingbiler, oplyser Sydøstjyllands Politi.

På grund af en arrestordre udstedt af Danmark blev den 43-årige mand anholdt i det sydlige Spanien 20. oktober.

Onsdag blev udleveringen effektueret, og betjente fra Sydøstjyllands Politi kom til Danmark med manden.

Ifølge reglerne skal en udleveret inden et døgn fremstilles for retten i et grundlovsforhør, hvor en dommer skal afgøre, om der er grundlag for varetægtsfængsling.

Dette retsmøde blev afviklet torsdag eftermiddag, og her blev han varetægtsfængslet i fire uger. Han kærede ikke afgørelsen til Vestre Landsret, oplyser fungerende vicepolitiinspektør Jens Lyng.

Bedrageri, dokumentfalsk og underslæb

Manden sigtes for bedrageri med biler i fire leasingselskaber. Indtil videre indgår der 46 biler i efterforskningen, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Han sigtes også for dokumentfalsk og underslæb.

Den udleverede mand blev sidste år portrætteret i programmet Kontant på DR. Her kom det frem, at flere store leasingselskaber også mener sig ført bag lyset af den 43-årige mand, idet de blandt andet skal have finansieret 15 biler, der aldrig blev leveret.

Den 43-årige har tidligere boet i Give.

En af de personer, der mener sig svindlet af den 43-årige, fortalte i programmet, at han pludselig fik en fartbøde fra tysk politi.

Det skyldtes, at den 43-årige kørte rundt i den Audi A7, som var blevet indregistreret i personens navn. Farten blev formentlig overskredet, da han var på vej væk fra Danmark og en række problemer.

Tv-programmet sporede ham senere til byen Mijas syd for Malaga.

