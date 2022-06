Moderaterne er officielt stiftet i Vejle - partiledere kigger nu hen over midten på grundlovsdag

V og K ikke med

Det er ikke gået Lars Løkke Rasmussens næse forbi, at statsminister Mette Frederiksen (S) søndag har meldt ud, at hun er klar til at afsøge mulighederne for en regering over midten efter næste valg.

Lars Løkke forsøgte at gøre det samme som statsminister op til seneste valg i 2019, nævner han.

- Dem, hun har rakt hånden frem til, har afslået den lige så hårdt, som hun selv gjorde det, da jeg rakte hånden frem til hende, siger han med henvisning til de blå partier, der afviser en regering med Mette Frederiksen.

Sophie Løhde og Mette Abildgaard, politisk ordfører for henholdsvis Venstre og Konservative, har søndag hurtigt understreget, at de ikke kan se deres partier i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

- De sidste tre år med Mette Frederiksen som statsminister har på mange måder været en dyr omgang for Danmark, mener Sophie Løhde.

- Der mangler hænder alle steder, og næsten alle indkomstgrupper er blevet fattigere af regeringens økonomiske politik. Den grønne omstilling går for langsomt, og danskerne har fået indskrænket deres frihed. Derfor har vi brug for en ny, borgerlig regering, og det går Venstre til valg på, så vi kan sikre danskerne mere frihed og flere muligheder, siger hun til Ritzau.