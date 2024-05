Modne 'onsdagssnegle' er frivillige på festival størstedelen af året

Han havde svært ved at sidde stille, da pensionsalderen ramte for fire år siden. Derfor var Aage Jørgensen fra Jelling på udkig efter et sted, som kunne bruge hans evner.

Her endte han for to år siden med at forhøre sig hos festivalleder på Jelling Musikfestival Line Mosfelt, om hun ikke kunne bruge ham på landets tredjestørste musikfest, der forløber hvert år i slutningen af maj.