Mød tre medlemmer af holdet, som ingen ønsker at være på

- Jeg kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen med børn og arbejde, fortæller Andreas.



Men for et par måneder siden ringede Torben Nygaard, der har startet klubben i Vejle, og overtalte Andreas til at starte der.

- Det er ret befriende at møde andre i samme situation som en selv. Det er fedt at give den gas uden at være bange for at vælte, og så er det fedt at mærke, at man hele tiden bliver bedre, siger Andreas Vedel Jensen.

Andreas har en kvalifikation på 0,5.

René Sloth Dam