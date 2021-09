Motionscyklister mindedes Chris Anker Sørensen inden starten på Grejsdalsløbet

Det store samtaleemne blandt både deltagerne og andre fremmødte søndag morgen var Chris Anker Sørensens tragiske død.



- Det var naturligt og føltes rigtigt for os at holde et minuts stilhed, inden vi sendte de første cyklister ud på deres rute, siger Henrik Norup, der er løbsansvarlig for årets Grejsdalsløb.

Med op mod 1.800 tilmeldte motionscyklister er deltagerantallet i Grejsdalsløbet halveret i forhold til 2019. Normalt køres løbet i maj - men det var på grund af corona ikke muligt i hverken 2020 eller i foråret.