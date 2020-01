Motorvej lukket i nat - flere anholdt af politiet

Motorvejen ved Vejle var i nat spærret i begge retninger i godt en time. Ved 03-tiden var det ikke muligt at køre hverken syd eller nord for Vejle mellem de to afkørsler Vejle S og Vejle C, fordi Sydøstjyllands Politi bragte flere køretøjer til standsning.

- Passagerer og køretøjer blev undersøgt, og der skete anholdelse af flere personer, siger Ulla Kaspersen, pressechef hos Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Politiet undersøgte området på og ved motorvejen med politihunde, men vil på grund af efterforskningen ikke fortælle, hvad sagen handler om. Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvor mange anholdelser og standsede biler, det drejer sig om.

Politiet undersøgte natten til torsdag området omkring motorvej E 45 med politihunde. Foto: Localeyes.dk