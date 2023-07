Motorvejsstrækning spærres i to uger

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.



Arbejdet går i gang den 7. august og forventes at tage cirka to uger, hvor arbejdet vil pågå i døgndrift - dog med undtagelse af tidsrummet mellem klokken 07.00 til 08.30 om morgenen i vestgående retning og klokken 15.30 til 17.00 om eftermiddagen i østgående retning.

Når asfaltarbejdet pågår, er trafikanterne derfor nødt til at benytte sig af en omkørsel via Vejlevej mellem fra- og tilkørselsramperne, og det betyder, at trafikanterne må væbne sig med tålmodighed.

- Arbejdet betyder, at der er risiko for kødannelser, og at trafikanterne grundet omkørslen vil få en forlænget rejsetid. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet kan medføre for trafikanterne.