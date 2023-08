Museum melder om rekordgod sommer

52.000 gæster var igennem tælleapparaterne i juli, hvilket er det højeste antal besøgende i museets levetid. Interessen er fortsat i august måned, hvor andelen af besøgende er steget med 50 procent.

Det skriver museet i en pressemeddelelse.

- Det er især de udenlandske gæster, der står for fremgangen i år. Udover tyskere, så er det især udlændinge fra Holland, Belgien og Frankrig, der har været mange af i år. Og de fleste har sagt, at det netop er varmen i Sydeuropa, der har fået dem til at tage til Danmark, siger museumschef i Kongernes Jelling, Morten Teilmann Jørgensen.



Udover mildt sommervejr har et større byggeri også været til museets fordel. Mange opbrudte sti- og vejbelægninger har ført gæsterne direkte til museets indgang.

- Mange, der før 'bare skulle se et par sten', kommer nu ind på museet i stedet for bare at gå uden om det. De bruger også længere tid i museet. Det viser jo hvor vigtigt det er at lede besøgende rigtigt, når de ankommer til stedet, siger Morten Teilmann-Jørgensen.