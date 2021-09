Museumschef har afmålt skridt og øvet fremvisning minutiøst inden kongeligt besøg

Støvkosten fangede de sidste spindelvæv i hjørnerne, mens en klud med glasrens fik glasfacaderne til at skinne.

Imens rengøringen stod på klistrede Morten Teilmann-Jørgensen de sidste gule markeringer fast på klinkerne i forhallen.

Årsagen til klargøringen var simpel – et kongeligt besøg.

- Jeg er vildt spændt, det er jo ikke hver dag, der kommer kongelige. Vi prøver altid at behandle vores gæster som kongelige, men det her er lidt særligt, må jeg indrømme, siger museumschef ved Kongernes Jelling, Morten Teilmann-Jørgensen, inden dagens hovedpersoner, Kronprinsparret, gæstede museet.

Det kommende kongepar havde et stramt program i Jelling, og derfor havde museumschefen også minutiøst øvet, hvad han skulle sige til parret, og hvor lang tid det ville tage at vise rundt.

- Når man har så kort tid, så er der ikke noget, som må gå galt, og derfor har vi også afmålt, hvor lang tid det tager at gå fra det ene sted til det andet, for der må ikke smutte et minut eller to nogen steder, så tidsplanen skrider, siger han.