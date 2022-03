Museumsdirektør er bekymret: Nationalmuseet nedlægger stillinger i mangel på turister

- Turisterne bliver væk, og de er simpelthen ikke vendt tilbage efter to år med covid-19. Det er en meget bekymrende tendens. I vinterferien havde vi 20 procent færre besøgende end normalt, det kan jeg ikke lide, siger Morten Teilmann til TV SYD.

Morten Teilmann understreger over for TV SYD, at han ikke har viden om, at der skal afskediges folk eller laves fratrædelsesordninger på de tre museer, han er leder for.



Turisterne bliver væk - men hvor længe?

- Nu må vi se, hvad året bringer, men i juli 2019 havde vi 45.000 besøgende, og hvis tendensen med 20 procent færre besøgende holder stik også til sommer, så er det virkelig voldsomt mange færre gæster i højsæsonen, siger Morten Teilmann



Ifølge Nationalmuseet viser prognoser fra FN’s turismeorganisation (UNWTO), at turisterne først begynder at vende tilbage til Danmark i slutningen af 2023 eller i 2024.



Og hvad med krigen i Ukraine?

Efter krigen i Ukraine er brudt ud, er det blevet endnu sværere at vurdere, hvad det går af indflydelse på gæstetallet.



- Ja, hvad tænker folk, det er meget svært at spå om, men bliver amerikanerne hjemme, fordi der er krig i Europa? Og tyskerne? Hvad tænker de? Og hvad med prisstigningerne - hvordan får det folk til at reagere - er museumsbesøg noget, folk vil spare på?, funderer Morten Teilmann.

Rane Willerslev, der er Nationalmuseets direktør, siger i en pressemeddelelse, at der vil blive tilbudt mulighed for frivillig fratrædelse, så færre skal afskediges.



- Mit fokus vil være på, at vi får en god og ordentlig proces i en svær tid, siger direktøren.

Nationalmuseet har allerede trimmet sin organisation for både 2022 og 2023.