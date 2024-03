Muskelsvindfonden har en vigtig mission, når to modeller smider tøjet

Brandbjerg Højskole har været vært for projektet, og her blev det også til en debat om perfekthedskulturen.

De to croquis-modeller, Regina Fjendbo og Emil Widding, betegner sig selv for henholdsvis tyk og handicappet.

For dem er det vigtigt ændre synet på den perfekte krop, som ikke behøver at være det ideal, der tit bliver præsenteret på de sociale medier og i reklamer.

- Jeg har det godt i den krop, jeg har, og jeg er ikke bleg for at vise den frem, selvom det ikke er en fotomodel-krop, siger Emil Widding.



"Pærfekt" er stavet med æ for netop at understrege, at det er helt okay at afvige fra "normalen".

- Det er Muskelsvindfondens opgør med perfekthedskulturen og kropsskam, som vi ved tynger alt for mange mennesker derude. Hvis man som ung menneske går rundt og føler, at man skal være perfekt og leve op til alle de idealer, man nu ser på de sociale medier, så kan man næsten kun skuffe, siger Muskelsvindfondens formand, Simon Toftgaard Jespersen.