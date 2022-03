Nabobyer kæmper begge mod Vejle

- Kolding og Horsens har fælles interesser. Jeg kan ikke se logikken i at placere it- og ingeniøruddannelser i Vejle, når der i forvejen er uddannelser tæt på i både Horsens og Aarhus. Det vil gå ud over optaget her i Horsens, for antallet af unge falder, og der kommer ikke pludselig en masse nye studerende. Så er det mere logisk i Kolding, som kan trække unge fra Sønderjylland, siger Peter Sørensen.

Aftale om fælles front

På mødet i januar aftalte de to borgmestre, at Peter Sørensen skulle bakke op, før Knud Erik Langhoff skulle i foretræde for Folketingets forsknings- og uddannelsesudvalg.

”Tak for et godt møde. Jeg er klar til at række ud efter Folketingets udvalg, det bliver på tirsdag … Jeg kommer retur, så snart jeg og VIA er klar tirsdag eller onsdag”, skrev Peter Sørensen efter mødet i en mail til Koldings kommunaldirektør Thomas Boe.

Kommunaldirektøren bad Peter Sørensen om at være afsender på et fælles brev, men det blev ikke til noget.

SDU vil helst til Vejle

TV SYD fortalte 14. december, at Syddansk Universitet havde underskrevet en hensigtserklæring med Vejle Kommune og Dandy Business Park. Hensigten er at lægge de nye uddannelser i Vejle, hvor Dandy Business Park lover at lægge 200 millioner kroner til byggeriet af et nyt universitet.