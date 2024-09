Naja fik en hjerteknusende besked, og så blev alting meningsløst

At se hendes mor og far sammen en lørdag morgen var ikke en normal situation. De var skilt. Men nu stod de i døråbningen og græd.

Da jeg satte mig ind i toget, kom jeg til at tænke på, om jeg egentligt skulle have sagt farvel?

Naja Kreutzer Rosager svævede ind i meningsløshedens sfære i dagene efter. Hun fik brug for at være sammen med sine venner.

Grunden til de stod der, var hjerteknusende. Deres førstefødte, Najas storesøster, som hun lige havde besøgt to dage tidligere, var død. Ramt af et tog.

- Jeg havde brug for selv at tænke over tingene, fortæller hun.

- Men da jeg satte mig ind i toget, kom jeg til at tænke på, om jeg egentlig skulle have sagt farvel? Jeg tror, det var min lillebror, der for nylig havde sagt, at man jo dybest set aldrig vidste, om man sås igen, fortæller Naja Kreutzer Rosager.

- Psykologer har aldrig været mig, og i min aldersgruppe er der er ikke særligt mange, der ved, hvordan de skal reagere, hvis jeg fortæller, at min søster er død. Så bliver der meget hurtigt stille. De ved jo heller ikke, hvad de skal svare, for det er de ikke vant til at høre, lige som jeg ikke var vant til, at det skulle ske så tidligt for min søster, siger Naja Kreutzer Rosager.

Tal om det

Det er ikke unormalt, at unge, der har mistet, har svært ved at tage imod netværkets hjælp. En mindre undersøgelse blandt ti tætte veninder til ti kvinder i alderen 15-24 år lavet i forbindelse med et speciale på DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) viste, at mange unge faktisk ender med at skifte ud i deres netværk efter et tab.

Langt de fleste – både unge og voksne – kommer dog igennem sorgen uden hjælp fra psykologer.

Ifølge Det Nationale Sorgcenter er det vigtigt, at man taler med andre om det, når man har mistet en nærtstående. Og det er vigtigt, at man som ven eller pårørende viser omsorg og ikke er bange for at stille spørgsmål.