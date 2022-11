Med i samarbejdet er altså Vejle Kommune, og det er helt naturligt for kommunen at deltage i den slags.

- Hvis vi skal overleve på den her jord, så skal vi sikre artsrigdommen. Det er jo vores insekter og vores mangfoldige natur, der hjælper vi mennesker med overhovedet at kunne overleve her på Jorden. Det vil vi jo naturligvis gerne understøtte, siger formand i Klima-, Natur- og Miljøudvalget (Soc.dem.), Vejle Kommune.