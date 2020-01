Naturpris og 200.000 kroner går til lokalt vandløbslaug

20 år med omfattende og langvarige indsatser for naturen omkring Odderbækken ved Give bliver nu anerkendt og belønnet.

Tirsdag aften modtog Odderbæk Vandløbslaug 15. Juni Fondens Naturpris og dermed en check på 200.000 kroner.

Lauget, der i dag består af 100 medlemmer, har siden 2002 lavet forskellige projekter og tiltag, der har skullet fremme naturværdien på et 3.000 hektar stort areal omkring Odderbækken.

- Det er da en fantastisk anerkendelse. Det bliver man jo helt høj i hatten af, fortæller den stolte formand for Odderbæk Vandløbslaug, der også er byrådmedlem og medlem af Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, Niels Clemmensen, V.

Tyve år med tæt kontakt til lodsejere

I 20 år har Odderbæk Vandløbslaug udviklet og forbedret naturforholdene i vandløbene og naturarealerne omkring Odderbækken. Med en kollektiv naturplan, som lauget lavede i samarbejde med Københavns Universitet i 2002 gik arbejdet for alvor i gang.

Siden har lauget lavet 49 individuelle naturplaner med lodsejere i området, oprenset 80 vandhuller og skabt lysåbne enge og overdrev i området.

Ydermere har de gennemført et stort vådområdeprojekt på 140 hektar i samarbejde med Vejle Kommune. Det er det første projekt i landet, hvor det er lykkedes at skabe sammenhæng i naturen i et helt vandsystem fra kilde til udløb.

Prismodtageren har gjort en meget stor indsats for at formidle og forankre initiativerne i samarbejde med forskellige partnere. - Helene Kähler Hjenner, bestyrelsesformand i 15. Juni Fonden

Og de mange aktiviteter og projekter må siges at have været slidet værd.

- Her har vi fundet en prismodtager, der formår med en kollektiv indsats og med en udstrakt brug af egne ressource at sikre, at indsatsen gavner naturen på flere planer, oplyser bestyrelsesformand i 15. Juni Fonden, Helene Kähler Hjenner i en pressemeddelse.

Siden opstart af Odderbæk Vandløbslaug har de sørget for god kontakt og oplysning til lodsejere i det 3.000 hektar store område. Foto: Odderbæk Vandløbslaug

Det at lauget gennem flere år har opbygget en positiv dialog til lodsejere i området, er også noget 15. Juni Fonden kigger efter.

- Prismodtageren har gjort en meget stor indsats for at formidle og forankre initiativerne i samarbejde med forskellige partnere. Det er et eksempel til inspiration og efterfølgelse for mange, hvilket Fonden gerne vil både synliggøre og præmiere, siger Helene Kähler Hjenner i en pressemeddelse.

Nu skal hovederne lægges i blød for at finde de helt rigtige projekter at bruge de 200.000 kroner på.

- Vi beder vores medlemmer om at komme med forslag til, hvad vi skal bruge belønningen på. Det er vigtigt for os at få skabt noget merværdi for pengene, siger formand for Odderbæk Vandløbslaug Niels Clemmensen.