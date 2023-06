Naturstyrelsen bekræfter: Det var en ung hanulv, der var forbi Vejle

Berit Lang fra Vejle var en af dem, der så ulven den dag, og kort efter oplevelsen talte hun med TV SYD:

- Jeg holdt stille i krydset og ventede på grønt, og så kom der pludselig et stort dyr spankulerende over vejen. Den kiggede sig for, og så gik den. Først tænkte jeg, at det var en stor schæferhund, men da den kom tættere på, kunne jeg se, at den var for stor, og at farven var anderledes end en schæfer, fortalte hun dengang.