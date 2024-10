Ni hjertesager modtager støtte fra festivaloverskud

Sønnen stillede ham et spørgsmål under en gåtur – nu holder hele byen kæmpefest

Et spørgsmål fra sønnen ledte ham til en spændende oplysning - nu holder byen kæmpefest.

Anders Blaaberg fra Ågård nord for Kolding var på vej hjem fra gymnastikopvisning på Ågård Efterskole med sin 8-årige søn i marts 2024. De var på gåben gennem den by, som Anders Blaaberg har boet i, siden han var dreng, og som han er vendt tilbage til, efter at han fik børn. - Min søn Max spurgte mig, hvornår Ågård egentlig blev bygget. Jeg slog det op på nettet, og på Wikipedia stod der, at Ågård var nævnt i år 1524. Det reflekterede jeg lidt over, og så delte jeg det i vores lokale Facebookgruppe, og folk syntes, at vi skulle markere 500-året for Ågård, siger Anders Blaaberg.

Anders Blaaberg lavede i april et opslag på Facebookgruppen 'På kryds og tværs af Ågård, Gravens og Øster Starup beboere', hvor han delte informationen om 500 året. Foto: Facebook Screenshot

Lokalarkivet gik i gang med at undersøge, om informationen på Wikipedia var korrekt, men det kunne de ikke. Alligevel turde de godt planlægge markeringen, som løber af stablen fredag og lørdag, hvor hele byen så holder den helt store fest. Programmet indeholder familiebanko, fællessang, traktorparade, optog, livemusik og høstfest med flere hundrede mennesker. - Det er fedt at se, hvor mange dele af byen, der står sammen om det her. Skole, kirke, forsamlingshus, forretningsliv og købmand. Det er bare fedt at se. Der kommer også nytilflyttere, som kommer til at opleve den her umiddelbare sammenholdsfølelse, når byen står sammen, siger Anders Blaaberg. Alt sammen på grund af spørgsmålet fra sønnen Max, der ifølge Anders Blaaberg er nysgerrig og reflekterende af natur.

Nyt våbenskjold Anders Blaaberg og resten af styregruppen for markeringen af 500-året fik også idéen til at lave et våbenskjold for Ågård. Dét bliver præsenteret til den store høstfest lørdag aften. - Temaugen på Øster Starup Skole handlede om Ågård, hvor eleverne er dykket ned i byens historie. 4.-5.- og 6-klasserne fik til opgave at lave et våbenskjold. Vi fik 50 ind, og så har vi i styregruppen udvalgt fire, som vores grafiker har sat sammen til ét. Efter at våbenskjoldet er præsenteret, vil Anders Blaaberg hænge det op under byskiltene på de fem indfaldsveje til byen.

Foto: Privatfoto