Nicklas nyder at tjene penge i lokal og voksende virksomhed

Sammen med 79 andre jævnaldrende sørger han for, at genbrugskrus- og kander fra landets ti største festivaler bliver vasket.

Ifølge indehaver af Dansk Mobilopvask, Ole Lange, så vil virksomheden gerne introducere unge som Nicklas Petersen til arbejdsmarkedet.

- Vi har valgt at på at hjælpe de unge, så de også kan tjene nogle penge og forstå, hvad et arbejde er, siger indehaveren og fortsætter.

- Det har været vigtigt for mig, og det er også vigtigt at se, hvordan unge mennesker vokser, når de får mere ansvar ved at have et arbejde, afslutter han.