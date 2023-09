Niels Flemming Hansen bliver EP-spidskandidat

Det står klart, efter forslaget om et ændringsforslag til den liste over kandidater til europaparlamentsvalget, som forretningsudvalget har indstillet, blev nedstemt.

Ændringsforslaget gik på om nuværende - men snart tidligere - medlem af europaparlamentet, Pernille Weiss (K), der af tidligere ansatte er blevet anklaget for ubehagelig chefadfærd, skulle indgå på listen over kandidater.

Det var på baggrund af netop anklagerne imod hende, at de konservatives forretningsudvalg indstillede Niels Flemming Hansen.

På baggrund af resultatet roser den konservative formand, Søren Pape Poulsen, de 20 personer på listen, der har Niels Flemming Hansen i spidsen.

- Nu har vi klaret en valghandling. Så gør vi, hvad man gør i en god familie og et godt parti: Så står vi sammen om at kæmpe, så vi stadigvæk med et solidt mandat er repræsenteret i Europa-Parlamentet.