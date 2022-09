Nina fra Jelling drak te med Dronning Elizabeth - mødet blev anderledes end forventet

Dronning Elizabeth var venlig og spurgte de unge danskere ind til ting som, hvad de lavede og de forskellige relationer på turen.

- Ting, man ikke kan komme helt galt afsted med, siger Nina Nowak-Rosenquist.

Op til rejsen var der masser af nerver på. TV SYD besøgte hende på Rosborg Gymnasium for at tale om rejsen, og da hun blev spurgt, hvad hun var mest nervøs for, var svaret:

- Jeg skal bare sørge for at holde teen i koppen, det bliver det vigtigste for mig.